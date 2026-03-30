09:43, 30 марта 2026

Пашиняна повторно выдвинули на пост премьер-министра Армении

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Никол Пашинян снова был выдвинут в качестве кандидата на пост премьер-министра Армении своей партией «Гражданский договор». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я благодарю всех своих товарищей по партии за то, что они снова дали мне вотум доверия на то, чтобы я возглавил избирательный список партии "Гражданский договор" и был удостоен чести быть кандидатом на пост премьер-министра Республики Армения», — написал Пашинян.

По его словам, внутренние выборы партии «Гражданский договор» состояли из двух этапов с тайным голосованием и были организованы председателем комиссии Акопом Аршакяном.

Ранее Пашинян в ходе общения с жительницей Еревана заявил, что Россия — это друг республики, и армянский лидер намерен скоро посетить страну с визитом.

    Последние новости

    ФСБ выявила британского шпиона в посольстве в Москве

    Сын Шварценеггера и его домработницы прогулялся по городу с голым торсом

    Названа самая невежливая страна в мире

    Обычный продукт оказался помощником в борьбе с акне

    Вид «Аллеи славы» с могилами бойцов СВО ужаснул россиян

    Россиянам назвали самые дорогие направления страны для отдыха в апреле

    Назван максимально допустимый перерыв между опорожнениями кишечника

    Последствия падения обломков дрона в квартиру в российском городе попали на видео

    В России впервые с начала века сократилось число магазинов

    Нарколог сравнил Волочкову с Пашей Техником

    Все новости
