12:55, 28 марта 2026

Пашинян назвал Россию другом и объявил о своем визите

Пашинян: Россия наш друг — скоро туда поеду
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе общения с жительницей Еревана заявил, что Россия — это друг республики, и армянский лидер намерен скоро посетить страну с визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

Жительница Еревана обратилась к Пашиняну с просьбой не разрывать отношения с Россией.

«Нет, как такое может быть. Скоро поеду в Россию, мы сохраняем связи. (...) Она наш друг», — заявил армянский лидер.

Президент России Владимир Путин договорился встретиться с Пашиняном в ходе телефонного разговора 23 марта.

