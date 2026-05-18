Украинский дрон залетел в Литву и упал вместе со взрывчаткой

LRT: Дрон со взрывчаткой упал в Литве

Дрон со взрывчаткой упал в Литве в Утенском районе. Об этом сообщает LRT со ссылкой на полицию.

«Сотрудники антитеррористического подразделения полиции "Арас" установили, что на месте, где был найден разбившийся дрон, находятся взрывчатые вещества, принято решение провести их обезвреживание на месте», — сообщили в правоохранительных органах.

По их словам, транспортировка дрона представляет собой опасность для окружающих. Кроме того, в полиции заявили, что дрон похож по своему происхождению на украинский.

Утром 17 мая в воздушное пространство Литвы вошел украинский беспилотник. Его обломки нашли на востоке страны.