В России назвали цель совместных с Белоруссией учений

Депутат Толмачев: Учения России и Белоруссии не опасны для соседних государств

Цель совместных учений России и Белоруссии — налаживание взаимодействия подразделений двух стран, подготовка к применению боеприпасов, проверка готовности вооружения и техники к использованию, в том числе на территории Белоруссии, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Такие учения — это часть нормальной работы Вооруженных сил, формат штатной подготовки личного состава и техники», — отметил он.

По словам парламентария, учения не представляют опасности для соседних государств. Россия, уточнил Толмачев, не использует штатные учения для провокаций и дестабилизации обстановки в регионе.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии началась тренировка воинских частей по боевому применению ядерного оружия. Отмечается, что целью тренировки является совершенствование уровня подготовки личного состава к выполнению задач и организация боевого применения из неплановых районов.