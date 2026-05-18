16:48, 18 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали цель совместных с Белоруссией учений

Депутат Толмачев: Учения России и Белоруссии не опасны для соседних государств
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетЯдерное оружие в Белоруссии

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Цель совместных учений России и Белоруссии — налаживание взаимодействия подразделений двух стран, подготовка к применению боеприпасов, проверка готовности вооружения и техники к использованию, в том числе на территории Белоруссии, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Такие учения — это часть нормальной работы Вооруженных сил, формат штатной подготовки личного состава и техники», — отметил он.

По словам парламентария, учения не представляют опасности для соседних государств. Россия, уточнил Толмачев, не использует штатные учения для провокаций и дестабилизации обстановки в регионе.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии началась тренировка воинских частей по боевому применению ядерного оружия. Отмечается, что целью тренировки является совершенствование уровня подготовки личного состава к выполнению задач и организация боевого применения из неплановых районов.

