Путин обсудит «Силу Сибири-2» с Си Цзиньпином

Путин во время визита в Пекин обсудит с Си Цзиньпином проект «Сила Сибири-2»

Проект газопровода «Сила Сибири-2» будет подробно обсуждаться во время визита президента России Владимира Путина в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, который состоится 19-20 мая. Об этом журналистам накануне мероприятия рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков, сообщают «Ведомости».

Он не стал анонсировать заключение каких-либо соглашений по этому вопросу, но отметил, что в целом энергетическая тема станет одной из главных на переговорах.

В общей сложности стороны планируют подписать около 40 документов. Сама поездка приурочена к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Ранее Bloomberg указал, что вопрос «Силы Сибири-2» может сдвинуться с мертвой точки, так как впервые у Москвы есть серьезные аргументы для продвижения своей позиции. Изменения связаны с конфликтом на Ближнем Востоке, который ставит под вопрос стабильность поставок сжиженного природного газа (СПГ) из региона.

Сам Путин на прошлой неделе отмечал, что стороны находятся «в высокой степени договоренности по тому, чтобы сделать серьезный, очень существенный шаг вперед в сотрудничестве в газовой и нефтяной сфере».

Во время прошлого визита, в сентябре 2025 года, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири-2». Позднее эту информацию подтвердили российские чиновники и глава государства. Между тем в Китае, как на официальном уровне, так и в государственных СМИ не стали комментировать эти заявления. О каких-либо шагах по реализации проекта с того момента не сообщалось.

Как утверждает Reuters, основной проблемой в переговорах остается вопрос тарифов и условий поставок. Китай требует для себя исключительно выгодных условий и не готов вкладываться в проект, в то время как Россия хочет гарантированного спроса и софинансирования строительства.