07:56, 2 сентября 2025Экономика

В России заявили о подписанном меморандуме по «Силе Сибири-2»

«Газпром» сообщил о подписании в КНР меморандума о строительстве «Силы Сибири-2»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Алексей Миллер

Алексей Миллер. Фото: Reuters

В Китае подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток». Об этом журналистам рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает ТАСС.

Он уточнил, что подписание состоялось во вторник, 2 сентября, на основании публичного заявления, сделанного лидерами трех задействованных в проекте стран — России, Китая и Монголии. О каком заявлении идет речь, Миллер не уточнил.

По его словам, договоренность по «Силе Сибири-2» рассчитана на 30 лет. Цену поставок обсудят позднее, однако понятно, что она будет ниже, чем для европейских потребителей. Китайская сторона, позиция которой в последние годы оставалась главным препятствием для реализации проекта, не комментировала это заявление и в целом не делала публичных заявлений о нем в последние годы.

Перед визитом в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал подписание 2 сентября «Газпромом» и Китайской национальной газовой корпорацией (CNPC) трех важных соглашений. По всей видимости, указанный меморандум стал одним из них.

Двумя другими стали договор об увеличении поставок по газопроводу «Сила Сибири» с 38 миллиардов кубометров до 44 миллиардов, а также соглашение об увеличении поставок газа по проекту «Дальневосточный маршрут», мощность которого составит 12 миллиардов кубометров.

