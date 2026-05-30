В Молдавии раскрыли планы Санду по вступлению в ЕС «прицепчиком к Румынии»

Депутат Старыш: Санду считает, что Молдавия может вступить в ЕС прицепом к Румынии

Президент Молдавии Майя Санду считает, что республика может вступить в Европейский союз (ЕС) если не независимым государством, то хотя бы «прицепчиком к Румынии». Об этом заявил депутат молдавского парламента Константин Старыш, передает ТАСС.

«Новый тезис, который вбрасывается сегодня Майей Санду, сводится к тому, что если у нас не получится вступить в Европейский союз в качестве независимого государства, то мы можем туда вступить "прицепчиком" к Румынии», — рассказал парламентарий.

По его словам, подобные идеи ранее уже озвучивались представителями правящей элиты в самой Румынии.

Ранее Старыш заявил, что президент страны Майя Санду проводит курс, представляющий интересы меньшинства. Он отметил, что антинародность ее политики «показывает любой социологический опрос, даже заказанный правящей партией».