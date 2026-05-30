Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:01, 30 мая 2026Бывший СССР

В Молдавии назвали политический курс Санду антинародным

Депутат Старыш заявил, что президент Молдавии Санду проводит антинародный курс
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Депутат парламента Молдавии Константин Старыш заявил, что нынешний президент страны Майя Санду проводит курс, представляющий интересы меньшинства. Его слова цитирует ТАСС.

«То, что происходит сегодня, я бы назвал так: управление абсолютным меньшинством от имени абсолютного меньшинства», — заявил Старыш. По его словам, президент Майя Санду проводит курс, который не отвечает интересам большинства населения — это политик назвал главным противоречием сегодняшней Молдовы.

По словам Старыша, антинародность курса Санду «показывает любой социологический опрос, даже заказанный правящей партией». Также он отметил, что большинство жителей страны не против отношений с Западом, но они выступают и за сохранение и развитие связей с Россией.

В середине мая президент Молдавии раскритиковала российского лидера Владимира Путина за указ, облегчающий жителям Приднестровья получение гражданства страны. По ее словам, также Россия не может заблокировать вступление Молдовы в ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме ответили на угрозы Германии в адрес России

    Россиянин нокаутировал соперника за 40 секунд на турнире UFC

    Mercedes-Benz попал под угрозу запрета в США из-за китайских акционеров

    Стало известно о проблемах ушедшей из России компании по производству популярной обуви

    В Молдавии назвали политический курс Санду антинародным

    Марка Tenet Plus рассказала о подготовке к старту продаж

    Необходимую для выживания Украины технологию назвали

    Глава Пентагона ответил на просьбу Зеленского о поставках ракет для Patriot

    Две семьи отравились роллами из московского ресторана

    Соседка рассказала о глазах извращенца после попытки изнасиловать девочку в Тюмени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok