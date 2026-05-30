Депутат Старыш заявил, что президент Молдавии Санду проводит антинародный курс

Депутат парламента Молдавии Константин Старыш заявил, что нынешний президент страны Майя Санду проводит курс, представляющий интересы меньшинства. Его слова цитирует ТАСС.

«То, что происходит сегодня, я бы назвал так: управление абсолютным меньшинством от имени абсолютного меньшинства», — заявил Старыш. По его словам, президент Майя Санду проводит курс, который не отвечает интересам большинства населения — это политик назвал главным противоречием сегодняшней Молдовы.

По словам Старыша, антинародность курса Санду «показывает любой социологический опрос, даже заказанный правящей партией». Также он отметил, что большинство жителей страны не против отношений с Западом, но они выступают и за сохранение и развитие связей с Россией.

В середине мая президент Молдавии раскритиковала российского лидера Владимира Путина за указ, облегчающий жителям Приднестровья получение гражданства страны. По ее словам, также Россия не может заблокировать вступление Молдовы в ЕС.