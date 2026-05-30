Стало известно о спасательной операции самки дельфина и ее детеныша в Севастополе

В Севастополе в Казачьей бухте четвертые сутки продолжается операция по спасению самки дельфина и ее детеныша. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«На берег выбросились две черноморские белобочки — мама и ее маленькая дочь. Их пытаются спасти десятки волонтеров и сотрудников Центра реабилитации дельфинов "Безмятежное Море"», — говорится в публикации.

Уточняется, что люди стоят круглосуточно по пояс в воде. Они поддерживают дельфинов на плаву, кормят и лечат их. Белоочкам уже дали имена Деметра и Персефона в честь древнегреческой богини и ее дочери.

Ранее случившееся с дельфинами на берегу Черного моря объяснили. Причиной могли стать штормы.