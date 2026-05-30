Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:37, 30 мая 2026Из жизни

Стало известно о спасательной операции самки дельфина и ее детеныша в Севастополе

В Севастополе четвертые сутки продолжается операция по спасению дельфина с детенышем
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

В Севастополе в Казачьей бухте четвертые сутки продолжается операция по спасению самки дельфина и ее детеныша. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«На берег выбросились две черноморские белобочки — мама и ее маленькая дочь. Их пытаются спасти десятки волонтеров и сотрудников Центра реабилитации дельфинов "Безмятежное Море"», — говорится в публикации.

Уточняется, что люди стоят круглосуточно по пояс в воде. Они поддерживают дельфинов на плаву, кормят и лечат их. Белоочкам уже дали имена Деметра и Персефона в честь древнегреческой богини и ее дочери.

Ранее случившееся с дельфинами на берегу Черного моря объяснили. Причиной могли стать штормы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Можно поздравить мировое сообщество». ВСУ впервые намеренно атаковали основное оборудование Запорожской АЭС. Что известно?

    В России начались продажи нового компакт-кросса Kia

    Силы ПВО сбили над российскими регионами почти 20 беспилотников ВСУ

    Удар ВСУ по Запорожской АЭС назвали слабоумием

    Стало известно о спасательной операции самки дельфина и ее детеныша в Севастополе

    Премиум-эскортницу задержали в Москве

    Раскрыта цель визита наследного принца Ирана в Одессу

    Медведь разнял дерущихся бобров в российском заповеднике и попал на видео

    На опасную находку наткнулись российские дети во время игры в прятки

    На ЗАЭС рассказали об угрозе из-за атак ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok