13:57, 28 апреля 2026

Выброс дельфинов на берег Черного моря объяснили

Ученый Левицкая: туши дельфинов могло выбросить на берег Черного моря штормами
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Andy Heyward / Shutterstock / Fotodom

Основная часть туш китообразных, предположительно, была выброшена на берег Черного моря зимними штормами. Об этом РИА Новости сообщила младший научный сотрудник Лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН и эксперт фонда «Природа и люди» Варвара Левицкая.

По ее словам, произошедшее нельзя назвать массовым выбросом. «Это скорее тщательно обследованный участок побережья, на котором были учтены все погибшие животные», — прокомментировала специалист.

Чтобы понять реальные масштабы ситуации, нужно проводить регулярные специальные осмотры побережья. «Больше всего, около 30 особей, было обнаружено на участке Бугазской косы, от станицы Благовещенская до села Витязево. Для сравнения, на том же участке Институтом в 2019 году было найдено семь животных, в 2020 — десять», — добавила Левицкая.

В начале апреля на побережье Краснодарского края от Тамани до Сириуса обнаружили 132 лишенных жизни млекопитающих. По предположениям специалистов центра «Дельфа», причиной стали рыболовные сети, которые опасны для дельфинов. Угрозу также представляют работающие в море траулеры.

