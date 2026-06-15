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23:53, 15 июня 2026Мир

В США заявили о плачевном состоянии ПВО Украины

Девис: Российский удар возмездия по Украине показал плачевное состояние ПВО Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Удар возмездия Вооруженных сил (ВС) России по военным целям на Украине показал, что система противовоздушной обороны (ПВО) Киева находится в плачевном состоянии, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

«Большинство видео, которые я видел, показывали, как ракеты беспрепятственно прилетают в Киев, в столицу. Там даже не было видно ракет-перехватчиков, пытающихся их сбить», — сказал он. По его словам, на кадрах видно, как ракеты «Кинжал» прилетают и поражают намеченные цели. Он добавил, что положение Киева будет только ухудшаться.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что за прошедший год резко усугубилась нехватка личного состава в рядах ВСУ. При этом она подчеркнула, что объявление частичной демобилизации должно сопровождаться изменением подходов к мобилизации и бронированию сотрудников критически важных предприятий.

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