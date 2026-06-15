Девис: Российский удар возмездия по Украине показал плачевное состояние ПВО Киева

Удар возмездия Вооруженных сил (ВС) России по военным целям на Украине показал, что система противовоздушной обороны (ПВО) Киева находится в плачевном состоянии, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

«Большинство видео, которые я видел, показывали, как ракеты беспрепятственно прилетают в Киев, в столицу. Там даже не было видно ракет-перехватчиков, пытающихся их сбить», — сказал он. По его словам, на кадрах видно, как ракеты «Кинжал» прилетают и поражают намеченные цели. Он добавил, что положение Киева будет только ухудшаться.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что за прошедший год резко усугубилась нехватка личного состава в рядах ВСУ. При этом она подчеркнула, что объявление частичной демобилизации должно сопровождаться изменением подходов к мобилизации и бронированию сотрудников критически важных предприятий.