Мощное землетрясение произошло у новозеландских островов

У архипелага Кермадек в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,9

У берегов архипелага Кермадек в Тихом океане к северо-востоку от Северного острова Новой Зеландии зафиксировали мощное землетрясение. Об этом говорится на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки произошло 30 июля, около 1:27 мск. Их магнитуда составила 5,9, а очаг залегал на глубине десяти километров. Ближе всего к эпицентру оказались столица королевства Тонга Нукуалофа и еще один город Охонуа там же — расстояние составило 830 и 813 километров, соответственно.

Ранее сообщалось о землетрясении у побережья Папуа-Новой Гвинеи. Магнитуда составила 5,4, очаг залегал на глубине десяти километров.