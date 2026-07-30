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08:21, 30 июля 2026 (обновлено: 08:22, 30 июля 2026)Экономика

Мощное землетрясение произошло у новозеландских островов

У архипелага Кермадек в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Александра Качан (Редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

У берегов архипелага Кермадек в Тихом океане к северо-востоку от Северного острова Новой Зеландии зафиксировали мощное землетрясение. Об этом говорится на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки произошло 30 июля, около 1:27 мск. Их магнитуда составила 5,9, а очаг залегал на глубине десяти километров. Ближе всего к эпицентру оказались столица королевства Тонга Нукуалофа и еще один город Охонуа там же — расстояние составило 830 и 813 километров, соответственно.

Ранее сообщалось о землетрясении у побережья Папуа-Новой Гвинеи. Магнитуда составила 5,4, очаг залегал на глубине десяти километров.

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