Макгрегор: Россия побеждает в украинском конфликте

Россия побеждает в украинском конфликте, а благосклонности Москвы к Вашингтону больше нет. Об этом в соцсети X заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Вытрезвляющая правда заключается в том, что Россия побеждает в этой войне, а благосклонности Москвы к Вашингтону больше нет», — заявил Макгрегор.

Экс-советник также отметил, что НАТО не удалось добиться деэскалации в конфликте с Россией, что серьезно ударило по Украине. «Вместо этого она стала кладбищем из-за истощения военного состава и количества вооружения», — подчеркнул он.

Ранее Макгрегор заявил, что Евросоюз не может противостоять России путем военных действий вопреки своей агрессивной риторике. Он полагает, что европейские политики должны вернуться в реальность и трезво оценивать свои возможности, а не то, какими они себя считают.