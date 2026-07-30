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09:19, 30 июля 2026 (обновлено: 09:20, 30 июля 2026)Мир

В США рассказали о победе России в украинском конфликте

Макгрегор: Россия побеждает в украинском конфликте
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия побеждает в украинском конфликте, а благосклонности Москвы к Вашингтону больше нет. Об этом в соцсети X заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Вытрезвляющая правда заключается в том, что Россия побеждает в этой войне, а благосклонности Москвы к Вашингтону больше нет», — заявил Макгрегор.

Экс-советник также отметил, что НАТО не удалось добиться деэскалации в конфликте с Россией, что серьезно ударило по Украине. «Вместо этого она стала кладбищем из-за истощения военного состава и количества вооружения», — подчеркнул он.

Ранее Макгрегор заявил, что Евросоюз не может противостоять России путем военных действий вопреки своей агрессивной риторике. Он полагает, что европейские политики должны вернуться в реальность и трезво оценивать свои возможности, а не то, какими они себя считают.

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