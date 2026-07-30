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10:25, 30 июля 2026Экономика

ВСУ атаковали нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов

Дроны ВСУ ударили по грузящемуся нефтью на КТК танкеру под флагом Маршалловых островов
Вячеслав Агапов

Фото: Tim Heritage / Reuters

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по танкеру, который загружали нефтью на выносном причальном устройстве Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) ВПУ-3. Об этом сообщает пресс-служба.

Атаке подвергся танкер NISSOS SIFNOS под флагом Маршалловых островов. Грузоотправителем судна числится ТОО «Тенгизшевройл» (компания «Шеврон»). В результате удара в район манифольдов для приема нефти на грузовой палубе начался пожар. Его удалось потушить силами экипажа танкера при участии трех вспомогательных судов КТК. 
 
«Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет. Разлива нефти не допущено. Медицинская помощь и эвакуация членов экипажа танкера не запрашивалась. Танкер сохранил плавучесть, проводится оценка повреждений. Погрузка нефти остановлена, объекты нефтепровода работают в штатном режиме», — заявили в пресс-службе КТК.

Кроме того, отмечают представители организации, в шести морских милях от Морского терминала КТК также был атакован танкер MARATHI под флагом Острова Мэн, следовавший для приема нефти.

19 июля БПЛА ВСУ атаковали два танкера на нефтетерминале Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Инцидент произошел в ходе погрузки на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3. Террористической атаке подверглись два морских танкера ASIA. Компания уточнила, что в плавательные средства загружалось топливо компании «Тенгизшевройл» («Шеврон») и NISSOS IOS, а также нефть компаний Кашаган Б.В. и Матен (АО НК «КазМунайГаз»).

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