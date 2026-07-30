Артемий Лебедев назвал европейского лидера отправленным на свалку истории

Блогер Лебедев заявил, что экс-премьера Британии Стармера отправили на свалку истории

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал бывшего премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который покинул свой пост 20 июля, отправленным «на свалку истории». Об этом он заявил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Очередной бессмысленный ноунейм отправляется на свалку истории. Запоминать имена премьер-министров Великобритании нет никакого смысла», — сказал блогер.

Ранее Лебедев пошутил, что Британия меняет премьер-министров как перчатки. Он также описал происходящее в европейской стране фразой «клоун на клоуне сидит и клоуном погоняет».

22 июня Стармер объявил об отставке. По его словам, это решение он принял после обсуждения в Лейбористской партии, которую возглавлял. 20 июля политик покинул свой пост. Новым премьер-министром стал Энди Бернем.