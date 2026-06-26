Лебедев описал европейскую страну словами «клоун на клоуне сидит и клоуном погоняет»

Блогер Лебедев заявил, что Великобритания меняет премьер-министров как перчатки

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев обратил внимание на то, что в Великобритании часто меняются премьер-министры. На эту тему он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Страна превратилась в говно, заселена пакистанцами. Ну и меняет премьер-министров как перчатки, потому что у них там клоун на клоуне сидит и клоуном погоняет», — отреагировал Лебедев на новость о том, что премьер-министр Британии Кир Стармер подал в отставку.

Решение британского премьера он также назвал «полной клоунадой».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о частой смене британских премьеров. Он с иронией отметил невозможность спрогнозировать, сколько человек на этой должности сменится к середине XXI века.

22 июня Стармер объявил, что уходит в отставку. Он заявил, что принял это решение после обсуждения в Лейбористской партии, которую возглавлял.