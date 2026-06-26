Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:29, 26 июня 2026Интернет и СМИ

Лебедев описал европейскую страну словами «клоун на клоуне сидит и клоуном погоняет»

Блогер Лебедев заявил, что Великобритания меняет премьер-министров как перчатки
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев обратил внимание на то, что в Великобритании часто меняются премьер-министры. На эту тему он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Страна превратилась в говно, заселена пакистанцами. Ну и меняет премьер-министров как перчатки, потому что у них там клоун на клоуне сидит и клоуном погоняет», — отреагировал Лебедев на новость о том, что премьер-министр Британии Кир Стармер подал в отставку.

Решение британского премьера он также назвал «полной клоунадой».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о частой смене британских премьеров. Он с иронией отметил невозможность спрогнозировать, сколько человек на этой должности сменится к середине XXI века.

22 июня Стармер объявил, что уходит в отставку. Он заявил, что принял это решение после обсуждения в Лейбористской партии, которую возглавлял.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер бывший министр обороны России Сергей Иванов

    В Москве раскрыта схема ухода от налогов на семь миллиардов рублей

    Раскрыты подробности экстренной госпитализации легендарного российского актера

    Россиянин «заминировал» транспортный узел для удержания любимой

    Мадьяр обвинил Орбана в удалении Венгрии от еврозоны

    Невозможность падения цен на нефть ниже $70 объяснили

    В России выросло число налоговых преступлений

    В России оценили последствия остановки поставок рыбы из Армении

    Россиянин поставил на победу Парагвая в матче ЧМ и лишился 5,15 миллиона рублей

    Названа главная цель объявленной Зеленским 40-дневной операции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok