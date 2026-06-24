Песков пошутил о частой смене премьеров Британии

Песков: Нельзя спрогнозировать, сколько премьеров Британии сменится к середине XXI века

Нельзя спрогнозировать, сколько премьеров Великобритании сменится к середине XXI века. Об этом пошутил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» во время сессии «Сценарии мирового порядка к середине XXI века», где он выступает в качестве модератора, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Подводить итоги этой дискуссии, наверное, будем не мы, а следующее поколение, которое и будет финально оформлять будущее мироустройство в середине XXI века. Да, и пройдет очень много времени. Мы даже, наверное, сейчас вряд ли сможем прогнозировать, сколько премьер-министров Великобритании сменится за это время», — сказал он.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время выступления на Даунинг-стрит объявил о решении об уходе со своей должности. Политик добавил, что сообщил о своем решении королю Карлу III.

Политолог Иван Мезюхо отметил, что смена британского премьера ничего не изменит для России. Он добавил, что частую смену премьер-министров в последние годы следует рассматривать как отражение продолжающегося распада Британской империи.