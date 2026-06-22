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12:30, 22 июня 2026МирЭксклюзив

Предсказан преемник Стармера на посту премьера Британии

Политолог Мезюхо: Потенциальный преемник Стармера Энди Бернем ничем не лучше
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)
Энди Бернем

Энди Бернем. Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера была неизбежной, а ключевая причина его провала — неумение выстроить грамотную экономическую политику и диалог с избирателями, считает политолог Иван Мезюхо. Кроме того, в разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что смена британского премьера ничего не изменит для России.

«Жители Соединенного Королевства просто не верят, что Кир Стармер способен вывести страну из экономического кризиса, подтачиваемого кризисом социокультурным в виде эмигрантской повестки. Его потенциальный сменщик Энди Бернем не лучше», — заявил политолог.

По его словам, все последние премьер-министры Британии вели примерно одну и ту же политику — хаотичную и зигзагообразную, но с четким сохранением антироссийской направленности и курса на эскалацию украинской напряженности.

Мезюхо отметил, что частую смену премьер-министров в последние годы следует рассматривать как отражение продолжающегося распада Британской империи. Через поиск внешнего врага Лондон пытается не допустить ослабевания своего влияния в разных уголках мира, считает он.

Политолог предположил, что на первых порах вероятное правительство Бернема будет более устойчивым, чем кабинет Стармера, однако в дальнейшем он может превратиться в такого же беспомощного лейбористского премьера.

«Посмотрим, удастся ли ему выстроить грамотную коммуникацию как с британским обществом, так и с президентом США Дональдом Трампом. Я не исключаю, что американский лидер будет так же унижать Бернема, как и Стармера», — заключил Мезюхо.

Ранее Стармер заявил, что принял решение об уходе со своей должности. Об этом он объявил во время выступления на Даунинг-стрит. Стармер добавил, что сообщил о своем решении королю Карлу III сегодня утром.

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