В российском регионе в доме произошел взрыв во время свадьбы

В Карачаево-Черкесии 10 человек пострадали из-за взрыва в доме во время свадьбы

В частном доме в Карачаево-Черкесии во время празднования свадьбы произошел взрыв газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение прокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел в городе Усть-Джегута. В результате произошедшего пострадали 10 человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«В ходе организованной проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации газового оборудования», — говорится в сообщении.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, взрыв газа произошел без последующего возгорания. По предварительной информации, семь из десяти пострадавших доставлены в медучреждения Усть-Джегуты и Черкесска.

Ранее стало известно, что в Москве мужчина пострадал из-за взрыва подземного электрокабеля. Известно, что он сел на лавочку, после чего раздался хлопок.