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16:33, 2 августа 2026Россия

В Москве мужчина сел на лавочку и пострадал

На западе Москвы мужчина пострадал из-за взрыва подземного электрокабеля
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

На западе Москвы мужчина пострадал из-за взрыва подземного электрокабеля. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Отмечается, что инцидент произошел на улице Герасима Курина. Мужчина сел на скамейку, после чего раздался хлопок.

По данным канала, пострадавший получил ожоги. Другие подробности происшествия не приводятся.

Ранее пенсионер из Якутии отправился на ретрит в тайгу и исчез. 76-летний мужчина ушел в местность Джабатма на берегу реки Юдома, ближайший к ней населенный пункт находится на расстоянии в 300 километров.

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