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13:23, 2 августа 2026 (обновлено: 13:24, 2 августа 2026)Россия

Российский пенсионер отправился на ретрит и исчез

Baza: Пенсионер из Якутии отправился на ретрит в тайгу и исчез
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Пенсионер из Якутии отправился на ретрит в тайгу и бесследно исчез. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Речь идет о 76-летнем Василии, который решил отправиться в местность Джабатма на берегу реки Юдома. Точка назначения пенсионера находилась в 300 километрах от ближайшего поселка, там отсутствуют связь и дороги.

«Дедушка отправился на ретрит еще 3 июня, недели шли, а он все не возвращался. Близкие забеспокоились, что Василий настолько затянул с одиночеством, и обратились к поисковикам, а те, в свою очередь, — к полицейским. Теперь спасатели прочесывают бескрайнюю тайгу», — говорится в сообщении.

Ранее жителей Якутии, а также Тюменской и Амурской областей, Приморского края и Еврейской автономной области предупредили о паводках.

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