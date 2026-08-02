Саакашвили посмотрел в тюрьме «Одиссею» и сравнил себя с главным героем

Саакашвили заявил, что посмотрел «Одиссею» в тюрьме

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что посмотрел новый фильм Кристофера Нолана «Одиссея» в тюрьме. Он сравнил себя с Одиссеем, о чем написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, судьба Одиссея похожа на его, а нынешняя правящая партия «Грузинская мечта» — женихи жены Одиссея Пенелопы. Последняя же в глазах политика является Грузией.

«Одиссей возвращается после 20 лет скитаний, тайком проникает в страну под видом другого человека и по прибытии встречает множество женихов своей жены, Пенелопы, которые давно пытались «разорить» ее (...) Все они нападают на Одиссея с большой яростью», — рассказал Саакашвили.

В 2021 году Михаила Саакашвили тайно въехал в Грузию 1 октября после восьми лет эмиграции. На родине его задержали и поместили в тюрьму по заочно приговору по делам о расправе над банкиром.