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20:54, 2 августа 2026 (обновлено: 20:59, 2 августа 2026)Бывший СССР

Саакашвили посмотрел в тюрьме «Одиссею» и сравнил себя с главным героем

Саакашвили заявил, что посмотрел «Одиссею» в тюрьме
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: фильм «Одиссея»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что посмотрел новый фильм Кристофера Нолана «Одиссея» в тюрьме. Он сравнил себя с Одиссеем, о чем написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, судьба Одиссея похожа на его, а нынешняя правящая партия «Грузинская мечта» — женихи жены Одиссея Пенелопы. Последняя же в глазах политика является Грузией.

«Одиссей возвращается после 20 лет скитаний, тайком проникает в страну под видом другого человека и по прибытии встречает множество женихов своей жены, Пенелопы, которые давно пытались «разорить» ее (...) Все они нападают на Одиссея с большой яростью», — рассказал Саакашвили.

В 2021 году Михаила Саакашвили тайно въехал в Грузию 1 октября после восьми лет эмиграции. На родине его задержали и поместили в тюрьму по заочно приговору по делам о расправе над банкиром.

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