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12:46, 30 июля 2026Спорт

Усик отказался драться против бывшего чемпиона UFC

Боксер Усик отказался драться против бывшего чемпиона UFC Джонса
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Украинский боксер Александр Усик в интервью YouTube-каналу All Out Fighting заявил об отказе драться против бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джона Джонса.

Спортсмен назвал поединок невозможным. «Это другой вид спорта, другая ситуация», — посчитал Усик.

26 июня Усик заявил, что отказывается от чемпионских поясов по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. При этом он подчеркнул, что не собирается уходить из спорта.

Усик провел 25 боев, в которых не потерпел ни одного поражения и одержал 16 побед нокаутом. 23 мая он одолел представителя Нидерландов Рико Верхувена в поединке по правилам бокса за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

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