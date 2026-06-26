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19:48, 26 июня 2026Спорт

Усик отказался от чемпионских поясов

Украинский боксер Усик отказался от чемпионских поясов по версиям WBC, IBF и WBA
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Украинец Александр Усик отказался от поясов чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

При этом боксер заявил, что не собирается уходить из спорта. «Я хочу освободить их, чтобы другие ребята могли бороться за них. Это не конец истории», — подчеркнул украинец.

23 мая Усик одолел представителя Нидерландов Рико Верхувена в поединке по правилам бокса за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. В 11-м раунде Усик сперва отправил в нокдаун Верхувена, после чего бой продолжили. Однако украинец продолжил атаку и победил техническим нокаутом.

Усик провел 25 боев, в которых не потерпел ни одного поражения и одержал 16 побед нокаутом.

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