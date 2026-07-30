Власти объявили о жертве атаки ВСУ на регион России в 1300 километрах от границы

Жертвой атаки ВСУ на Удмуртию стал один житель республики

Жертвой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на расположенную в 1300 километрах от границы Удмуртию стал один житель республики. Об этом объявила врио главы региона Ольга Абрамова, слова представительницы власти приводит РИА Новости.

По сообщению Абрамовой, над республикой были уничтожены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВСУ.

Погиб один мирный житель. Он точно не представлял военную цель. На месте этого происшествия также работают все оперативные службы Ольга Абрамова

Ранее полковник Анатолий Матвийчук объяснил способность ВСУ атаковать территории в 1300 километрах от границы. По его словам, 30 процентов украинских беспилотников могут преодолевать расстояние от границы до республики и при этом становиться видимыми для средств противовоздушной обороны только при выходе на ударную позицию