Пьяный россиянин напал на врача и водителя скорой помощи

В Орске осудили мужчину за нападение на медиков

В Орске осудили мужчину за нападение на медиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он признан виновным по статье 213 («Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам») УК РФ.

Как установил суд, в феврале этого года 32-летний местный житель находился на территории городской больницы в состоянии алкогольного опьянения. Он задел боковое зеркало машины скорой помощи, после чего облил ее водителя алкоголем и начал материться.

Далее фигурант проследовал в приемный покой лечебного учреждения и продолжил браниться, а затем раскидал стулья и нанес удар по монитору компьютера. Противоправные действия обвиняемого попытался пресечь врач, но злоумышленник нанес ему удары руками и ногами по голове и телу. Затем и водитель скорой попытался остановить мужчину, но тоже получил удар по лицу.

Суд приговорил нападавшего к двум годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что из-за стрельбы в российском городе пострадали дети во дворе.