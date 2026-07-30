Москвичей предупредили о непогоде

В Москве до вечера ожидается гроза с порывистым ветром

До вечера четверга, 30 июля, в Москве ожидаются дождь с грозой и усиление ветра. Об этом сообщается в канале комплекса городского хозяйства столицы в Telegram-канале.

Непогода продлится до 21 часа. В отдельных районах столицы ожидаются сильный дождь, местами ливень, гроза, ветер при грозе порывами до 15 метров в секунду.

Горожан призвали быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что жаркая погода не вернется в Москву и другие регионы Центральной России в августе. Жаркими будут только первые пять дней этого месяца. Температура воздуха в последний летний месяц окажется в пределах нормы. В Москве она составит плюс 12 градусов ночью и до плюс 21,5 градуса днем.