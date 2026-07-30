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15:07, 30 июля 2026 (обновлено: 15:17, 30 июля 2026)Экономика

Медведева переизбрали главой совета директоров крупнейшего провайдера

Медведева переизбрали председателем совета директоров «Ростелекома»
Дмитрий Воронин

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева переизбрали председателем совета директоров «Ростелекома». О том, что политик продолжит занимать указанную должность, сообщила пресс-служба крупнейшей российской телекоммуникационной компании и «интегрированного провайдера цифровых услуг и решений».

Также новый состав совета директоров, избранный на годовом собрании акционеров 30 июня, сформировал четыре комитета совета: по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям и по аудиту, — определив их персональный состав и председателей, уточнили в компании, не раскрывая персоналии.

Медведева избрали главой совета директоров «Ростелекома» осенью 2024 года. До него должность занимал возглавлявший администрацию президента России, а затем работавший спецпредставителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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