Медведев получил новую должность

Дмитрия Медведева избрали председателем совета директоров «Ростелекома»

Заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев избрали председателем совета директоров «Ростелекома». Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что получивший новое назначение Медведев был избран на первом заседание нового состава совета директоров ПАО «Ростелеком», утвержденного на годовом собрании акционеров в середине сентября текущего года. На заседании также сформировали четыре комитета совета директоров, определили их персональный состав и председателей.

Бывший глава правительства РФ сейчас помимо должности в Совбезе занимает пост председателя партии «Единая Россия», а также первого зампреда Военно-промышленной Комиссии России.

Как напоминает ТАСС, до Медведева, с 2015 по 2024 годы, председателем совета директоров компании был специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.