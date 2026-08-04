У задержанного россиянина нашли 22 напечатанных дрона для атак

ФСБ изъяла у задержанного в Крыму россиянина 22 напечатанных дрона

В Крыму сотрудники ФСБ изъяли у задержанного местного жителя 22 дрона самолетного и квадрокоптерного типов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Дома у фигуранта прошли обыски, там также обнаружили четыре 3D-принтера, на которых изготовлялись детали дронов, средства управления ими, более 200 комплектующих и другие необходимые элементы.

О задержании мужчины стало известно ранее 4 августа. Сообщалось, что он по указке украинской спецслужбы печатал детали для боевых дронов, а также занимался сбором и передачей информации о передвижении российской военной техники, дислоцированной на полуострове.