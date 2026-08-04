Германия не смогла остановить массового закрытия пивоварен

Destatis: В Германии осталось меньше полутора тысяч пивоварен

В прошлом году в Германии продолжили закрываться пивоварни. Об этом сообщило Nampa со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство этой европейской страны (Destatis).

Оказалось, что в 2025 году в ФРГ перестали работать 53 таких предприятия. Их количество упало на 3,6 процента, до 1415 пивоварен.

Причиной такой динамики, называют падение спроса на пиво, а также растущие издержки. Больше всего пивоварен (588) в прошлом году насчитали в Баварии. В Баден-Вюртемберге их оказалось 19, а в Северном Рейне — Вестфалии — 131.

В 2025 году Германия столкнулась с падением производства пива до исторического минимума — ниже отметки в 80 миллионов гектолитров. Достигнутый результат оказался на 5,6 процента ниже, чем в 2024 году. В итоге Германия осталась на шестом месте в мировом рейтинге. На первой позиции расположился Китай, а на второй — США. Бразилия, Мексика и Россия заняли третье, четвертое и пятое места соответственно.