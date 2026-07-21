Производство пива упало в европейской стране до минимума

BarthHaas: Производство пива в Германии упало до исторического минимума

В прошлом году Германия столкнулась с падением производства пива до исторического минимума — ниже отметки в 80 миллионов гектолитров. Эти выводы крупнейшего немецкого производителя хмеля BarthHaas процитировало РИА Новости.

Достигнутый результат оказался на 5,6 процента ниже, чем в 2024 году. Впрочем, уточняется, что пока Германии удалось сохранить шестое место в мировом рейтинге. На первом месте расположился Китай, а на втором — США. Бразилия, Мексика и Россия заняли третье, четвертое и пятое места соответственно. При этом производство этого напитка выросло лишь в Африке.

Как заметил руководитель BarthHaas Томас Райзер, отрасль переживает глубокие структурные изменения. В странах, где прежде потребление пива было традиционно высоким, теперь наблюдается снижение. Кроме того, растет популярность безалкогольных и слабоалкогольных напитков.

Ранее сообщалось, что в последний месяц весны Россия снизила закупки пива из Германии до исторического минимума. Импорт рухнул почти втрое в денежном выражении.