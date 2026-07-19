Импорт немецкого пива в Россию сократился до исторического минимума

Импорт пива из Германии в Россию сократился до исторического минимума в мае

Россия в мае текущего года сократила закупки пива из Германии до исторического минимума. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Сумма импорта упала почти втрое. Так, российские компании завезли немецкое пиво на 55,9 тысячи евро против 146,3 тысячи евро в апреле.

Кроме того, в общей сложности в мае Россия сократила закупки пива из стран Европейского союза до 1,5 миллиона евро, в апреле же сумма закупок составляла 2,1 миллиона евро.

Больше всего поставок пенного в Россию было из Чехии (на 599,6 тысячи евро), Польши (на 343,7 тысячи евро) и из Бельгии (на 278,9 тысячи евро).

Ранее сообщалось о том, что популярная российская сеть магазинов прекратит продавать Raffaello, Kinder, а также Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac, Bueno.

