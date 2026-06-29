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10:42, 29 июня 2026Экономика

Российская сеть прекратит продавать Raffaello и Kinder

X5 остановила закупки продукции «Ферреро Руссия» из-за неоправданно завышенных цен
Вячеслав Агапов

Фото: CandyRetriever / Shutterstock / Fotodom

Владелец сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик» X5 Group остановила закупки продукции «Ферреро Руссия». Об этом со ссылкой на представителей ретейлера сообщает «Коммерсантъ».

Российское подразделение итальянской кондитерской компании Ferrero Group производит сладости под брендами Kinder, Raffaello, а также Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac, Bueno. Решение прекратить продавать указанные товары объясняют неоправданно завышенными ценами производителя, из-за которых невозможно обеспечить доступную стоимость товаров в розницу.

«Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей, которые стали рациональнее подходить к покупкам. Действующие условия оплаты также не сбалансированы со скоростью реализации продукции "Ферреро Руссия"», — приводят слова пресс-службы X5 в ТАСС.

Как отмечают в компании, производителю не раз предлагали различные решения, но партнер не был готов к пересмотру условий. Ранее закупленной продукции хватит чуть более чем на месяц.

В июле 2025 года X5 перестал закупать продукцию «дочки» американской Mars в России. От торговли популярными батончиками Snickers и Twix решили отказаться из-за несоответствия предложенных поставщиком условий «принципам справедливого ценообразования. Запасов продукции оценили примерно на два месяца, после чего собирались заменить аналогами. Уже осенью стороны пришли к соглашению и возобновили сотрудничество.

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