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13:55, 24 июля 2025Экономика

Две сети магазинов в России перестанут торговать батончиками Snickers и Twix

РБК: Крупнейший российский ретейлер X5 перестанет закупать Snickers и Twix
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

Крупнейший российский ретейлер X5 перестанет закупать продукцию «дочки» американской Mars в России. О том, что из магазинов сетей «Перекресток» и «Пятерочка» исчезнут батончики Snickers и Twix, со ссылкой на источники сообщает РБК.

От торговли популярными батончиками решили отказаться, как объясняют в компании, из-за несоответствия предложенных поставщиком условий «принципам справедливого ценообразования». Отгрузки сладостей остановились в среду, 23 июля.

В скором времени с прилавков могут исчезнуть шоколадные батончики, конфеты, драже и жевательная резинка, которые производят на мощностях Mars. Запасов продукции хватит примерно на два месяца, после чего ее собираются заменить аналогами.

«Риска пустых полок нет, остатки продукции Mars закончатся в августе-сентябре и могут быть заменены на товары-аналоги от других производителей», — отметили в X5.

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Mars является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. В России компания выпускает шоколадные батончики и конфеты Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, «Коркунов», драже M&Ms и Skittles, жевательную резинку Orbit, Eclipse, Wrigley's.

Россиян предупреждали о подорожании некоторых сладостей — в феврале американские бренды кондитерской продукции Mondelēz и «Марс» уведомили партнеров о повышении отгрузочных цен. Причиной называют рост биржевых цен на сырье — какао-бобы и масло. Производители сладостей планировали поднять цены на шоколадки Mars, Snickers, Milky Way и Bounty на 16-19 процентов, конфеты «Коркунов» — на 11-19 процентов, шоколад Alpen Gold, печенье Oreo, круассаны 7 Days и пирожные «Барни» — на 5-15 процентов.

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