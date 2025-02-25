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07:31, 25 февраля 2025Экономика

Россиян предупредили о подорожании некоторых сладостей

«Известия»: продукция Mondelēz и «Марс» в России подорожает на 5-20 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Американские бренды кондитерской продукции Mondelēz и «Марс» предупредили партнеров о повышении отгрузочных цен с февраля-марта 2025 года. О подорожании некоторых сладостей со ссылкой на источники сообщает газета «Известия».

Американские производители сладостей собираются поднять цены на шоколадки Mars, Snickers, Milky Way и Bounty на 16–19 процентов, конфеты «Коркунов» — на 11–19 процентов, шоколад Alpen Gold, печенье Oreo, круассаны 7 Days и пирожные «Барни» — на 5–15 процентов. Причиной называют рост биржевых цен на сырье — какао-бобов и масло. Повышение должно происходить в два этапа: с 20 февраля и с 24 марта.

«Мы сталкиваемся с беспрецедентным ростом издержек и себестоимости производства продукции из-за рекордно высоких биржевых цен на какао-бобы и какао-продукты, а также с подорожанием других ингредиентов, растущими логистическими и операционными затратами, плюс — ростом стоимости упаковки и волатильности валютных курсов», — пояснили представители поставщиков.

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Кроме того, Mondelēz с 1 апреля увеличит на 14,9 процента цены сладостей Alpen Gold, Milka и «Воздушный». Помимо них, вырастут в цене на 6–9 процентов бренды Oreo, «Барни», TUC, «Юбилейное», BelVita. Выпечка, например, круассаны 7 Days подорожают на 5-9 процентов. В компании объясняют рост стоимости подорожанием за последний год масла на 26–40 процентов, какао — на 39 процентов. В российском офисе пообещали, что отпускные цены будут поднимать поэтапно, чтобы не шокировать потребителя.

С января по октябрь 2024 года производство шоколада в России увеличилось до 877 тысяч тонн или на 9,2 процента. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства РФ, причинами такой динамики стали стабильный спрос на внутреннем рынке и уменьшение импорта кондитерских изделий, а также повышение объемов экспорта.

Как отмечают в ассоциации «Руспродсоюз», средние цены на шоколад в 2024-м выросли на 22,7 процента, до уровня в 1,26 тысячи рублей за килограмм. Эксперты связывают рост цен с подорожанием какао-бобов. Однако продажи продукции, которая заметно дорожает, падает, отметил президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев. Из-за роста себестоимости производства сладостей производители начали поднимать отпускные цены на свою продукцию в среднем на 10-20 процентов и заменять ингредиенты на более дешевые.

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