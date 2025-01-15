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14:22, 15 января 2025Экономика

Россия нарастила производство одного лакомства

Минсельхоз: Производство шоколада выросло больше чем на девять процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

С января по октябрь 2024 года производство шоколада в России увеличилось до 877 тысяч тонн или на 9,2 процента. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РФ.

Причинами такой динамики назвали стабильный спрос на внутреннем рынке и уменьшение импорта кондитерских изделий. Кроме того, сказалось повышение объемов экспорта. За девять месяцев он достиг 178 тысяч тонн. Главными покупателями российского шоколада стали Китай, Казахстан, Белоруссия и Узбекистан. Более того, за 11 месяцев США нарастили закупки российской продукции из какао в три раза.

Ранее сообщалось, что с января по ноябрь США потратили на приобретение этой российской продукции почти 2,5 миллиона долларов. Это в три раза превзошло показатели аналогичного периода 2023 года.

Также есть сведения, что стоимость экспортированных из РФ шоколадных изделий в январе-октябре преодолела отметку в 600 миллионов долларов.

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