Названы основные покупатели российского шоколада

Стоимость экспорта российского шоколада выросла в 2024 году на 9 %, до $600 млн

Стоимость экспортированных из РФ шоколадных кондитерских изделий превысила в январе-октябре 600 миллионов долларов. Показатель в сравнении с аналогичным периодом 2023 года вырос на девять процентов, сообщает центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе.

Основными странами-импортерами российского шоколада эксперты назвали Казахстан (25 процентов от общего объема поставок), Белоруссию (15 процентов) и Узбекистан (12 процентов).

Ранее сообщалось, что отечественные поставщики утроили объемы шоколада, направляемого на рынки Китая и США. В первом случае речь идет о поставках в прошлом году, во втором — в первые девять месяцев текущего.

В целом Россия в последние годы активно наращивает присутствие на мировом кондитерском рынке и занимает на нем 13-е место. Как писал «Интерфакс», с 2017 по 2023 годы экспорт страны в этой сфере увеличился в полтора раза в стоимостном выражении, поставки шоколада в те же сроки выросли более чем на 40 процентов.