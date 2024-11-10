Россия в три раза увеличила поставки шоколада в США

В 2024 году Россия в 3,5 раза увеличила поставки шоколада в США

Россия более чем в три раза увеличила поставки шоколада в США. Об этом со ссылкой на данные американской статистической службы сообщает РИА Новости.

Утверждается, что за девять месяцев 2024 года РФ экспортировала шоколада в США на 1,7 миллиона долларов. За тот же период прошлого года поставки этого продукта составили 488,5 тысячи долларов. Всего Россия поставила 61 тысячу тонн шоколада на 191 миллион долларов.

Крупнейшими поставщиками шоколада в США остаются Канада (1,9 миллиарда долларов), Мексика (521,3 миллиона), Бельгия (167,4 миллиона), Германия (147 миллионов) и Польша (93,3 миллиона).

Ранее стало известно, что с января по октябрь 2024 года поставки вина в Россию сократились в 1,5 раза. Импорт вина обрушился до 357,7 тысячи тонн против 532,4 тысячи тонн годом ранее. Главными поставщиками стали Италия (29 процентов отгрузок), Грузия (25 процентов), Испания (10 процентов), Португалия (5 процентов) и Франция (5 процентов).