Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
18:59, 26 января 2024Экономика

Россия втрое увеличила поставки шоколада в одну страну

Стало известно о росте поставок шоколада из России в Китай в 2023 году на 200 %

Фото: Tetiana Bykovets / Unsplash

По итогам 2023 года экспорт российского шоколада в Китай превысит 33 тысячи тонн, что втрое больше прошлогодних 11 тысяч, рассказали «Известиям» в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД».

Специалисты назвали рынок страны одним из самых привлекательных для поставок из РФ кондитерских изделий, признав, что столь стремительный рост показателя объясняется в том числе эффектом низкой базы 2022 года.

Ранее стало известно о росте поставок в Китай еще одного вида отечественной продукции. В 2023 году страна приобрела на 31 процент больше (23,6 тысячи тонны) живых крабов из России.

В целом товарооборот России и Китая по итогам 2023 года достиг рекордного уровня в 240,11 миллиарда долларов. При этом страны почти полностью отказались от использования доллара, нарастив долю нацвалют в двусторонних расчетах до более чем 90 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Найдено место пуска ракеты, сбившей Ил-76 с бойцами ВСУ. Это село в 10 километрах от границы с Россией

      Уехавший из России популярный комик усомнился в возможности вернуться

      Женщина завещала все свое состояние домашним животным вместо детей

      Путин раскрыл подробности крушения самолета Ил-76

      В России раскрыли число ввезенных яиц

      Россиянина арестовали за расправу над экс-возлюбленной и ее двухлетней дочерью

      Путин заявил об осведомленности ГУР Украины о пленных на борту сбитого Ил-76

      Путин предложил пересмотреть постановление времен Ельцина

      Путин выразил соболезнования семьям летчиков разбившегося под Белгородом Ил-76

      Фитнес-тренер перечислил семь преимуществ зимнего бега

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше