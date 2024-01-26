Россия втрое увеличила поставки шоколада в одну страну

Стало известно о росте поставок шоколада из России в Китай в 2023 году на 200 %

По итогам 2023 года экспорт российского шоколада в Китай превысит 33 тысячи тонн, что втрое больше прошлогодних 11 тысяч, рассказали «Известиям» в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД».

Специалисты назвали рынок страны одним из самых привлекательных для поставок из РФ кондитерских изделий, признав, что столь стремительный рост показателя объясняется в том числе эффектом низкой базы 2022 года.

Ранее стало известно о росте поставок в Китай еще одного вида отечественной продукции. В 2023 году страна приобрела на 31 процент больше (23,6 тысячи тонны) живых крабов из России.

В целом товарооборот России и Китая по итогам 2023 года достиг рекордного уровня в 240,11 миллиарда долларов. При этом страны почти полностью отказались от использования доллара, нарастив долю нацвалют в двусторонних расчетах до более чем 90 процентов.