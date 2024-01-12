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07:18, 12 января 2024Экономика

В Китае заявили о рекордных объемах торговли с Россией

Товарооборот России и Китая в 2023 году достиг рекордных $240,11 миллиарда

Фото: Florence Lo / Illustration / Reuters

По итогам 2023 года товарооборот России и Китая достиг рекордного уровня в 240,11 миллиарда долларов в денежном выражении. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков Главного таможенного управления КНР.

Эксперты ведомства уточнили, что за прошлый год экспорт из Китая в Россию вырос на 46,9 процента и составил почти 110,97 миллиарда долларов. В свою очередь, импорт российских товаров в азиатскую страну за этот период времени увеличился на 12,7 процента, до 129,14 миллиарда.

При этом Россия по-прежнему сильно отстает по объемам торговли от ключевых экономических партнеров Китая. Так, согласно опубликованным данным, в январе-декабре товарооборот Китая со странами АСЕАН составил в общей сложности 911,71 миллиарда долларов. На втором месте по этому показателю оказались государства Евросоюза (782,98 миллиарда).

Во второй половине декабря вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что России и Китаю по силам достичь товарооборота в 300 миллиардов долларов к 2030 года. Для этого у стран есть все необходимые ресурсы, заверил он. За последнее время России удалось войти в число главных торгово-экономических партнеров КНР, заключил тогда Чернышенко.

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      Анатолий Акулов
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