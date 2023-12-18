В России оценили перспективы развития торговли с Китаем

Вице-премьер Чернышенко: РФ и КНР по силам достичь товарооборота в $300 млрд

У России и Китая есть все необходимые ресурсы для того, чтобы к 2030 году нарастить двусторонний товарооборот до 300 миллиардов долларов в денежном выражении. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, его слова приводит «Прайм».

Как уточнил чиновник, по итогам первых одиннадцати месяцев 2023 года объемы торговли двух стран уже вышли на рекордный уровень в размере 218,17 миллиарда долларов, увеличившись в годовом выражении на 26,7 процента. Таким образом, России и Китаю по этому показателю удалось достигнуть цели, установленной властями двух стран на этот год.

В свою очередь, РФ вошла в число ключевых торговых партнеров КНР, отметил вице-премьер. «Россия сейчас выходит на четвертое место по товарообороту с Китаем, и можно с уверенностью говорить, что к 2030 году планка в 300 миллиардов долларов представляется вполне достижимой», — заключил Чернышенко.

Ранее о росте товарооборота России и Китая сообщили аналитики Главного таможенного управления КНР. По их данным, объемы торговли двух стран по итогам первых десяти месяцев 2023 года выросли до 196,48 миллиарда долларов в денежном выражении.

Однако по этому показателю РФ не вошла в топ-5 главных экономических партнеров азиатской страны. Первое место заняли государства АСЕАН (747,3 миллиарда долларов), второе — Евросоюз (655,2 миллиарда), третье — США (550,7 миллиарда), четвертое — страны Латинской Америки (404,6 миллиарда), а на пятой строчке оказались африканские государства (234,8 миллиарда).