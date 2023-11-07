Китай неожиданно увеличил закупки в Европе

Китай сообщил о падении внешней торговли и неожиданном росте импорта из ЕС

Главное таможенное управление Китая по итогам октября сообщило об очередном снижении объемов внешней торговли. Падение за месяц составило 2,5 процента в годовом выражении (493,1 миллиарда долларов), а с начала года — 6 процентов, пишет РИА Новости.

За десять месяцев отдельно экспорт упал на 5,6 процента (2,79 триллиона долларов), а импорт — на 6,5 процента (2,1 триллиона). В октябре экспорт составил 274,8 миллиарда долларов (минус 6,4 процента при прогнозе минус 3,3 процента), а импорт — 218,3 миллиарда долларов (рост 3 процента при прогнозе минус 4,8 процента). За неожиданный рост импорта отвечает увеличение закупок в Европе — плюс пять процентов. При этом импорт из США сократился на 3,7 процента.

Как отмечает Telegram-канал MMI, при сохранении данных трендов возможно некоторое улучшение экономической ситуации в Европе, которая в последнее время испытывала давление из-за низкого уровня экспортных заказов, в том числе из Китая.

По итогам десяти месяцев лидерами по товарообороту с Китаем остаются страны АСЕАН (747,3 миллиарда долларов), Евросоюз (655,2 миллиарда долларов) и США (550,7 миллиарда долларов). Далее идут Латинская Америка (404,6 миллиарда) и Африка (234,8 миллиарда). Торговля Китая с Россией за десять месяцев выросла до 196,48 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что в период с января по сентябрь 2023 года прибыль крупных промышленных предприятий Китая сократилась на 9 процентов, до 739,6 миллиарда долларов.