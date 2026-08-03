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04:46, 3 августа 2026 (обновлено: 04:47, 3 августа 2026)Культура

Звезда сериала «Сваты» раскрыл секрет поддержания формы

Актер Николай Добрынин рассказал, какой спорт помогает ему поддерживать форму
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Николай Добрынин. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Николай Добрынин в 63 года продолжает активно следить за своим физическим состоянием. В интервью РИА Новости он рассказал, что предпочитает тренироваться не в фитнес-клубе, а самостоятельно.

В частности, артист использует гантели, эспандеры и с удовольствием плавает в бассейне. По его словам, от занятий он получает настоящее удовольствие.

При этом звезда сериала «Сваты» признался, что совершенно не умеет расслабляться. Он поделился размышлениями о слове «бездарность»: «Если его расшифровать, то это просто человек без дара Божьего. Вот у меня нет этого дара на отдых», — пояснил артист. Добрынин подчеркнул, что обожает свою профессию, любит бывать в новых городах, выходить на сцены и признался, что каждый раз целует сцену перед выходом.

Ранее бывшая жена рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн), блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова раскрыла секрет стройности.

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