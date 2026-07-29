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13:50, 29 июля 2026 (обновлено: 13:54, 29 июля 2026)Ценности

Оксана Самойлова раскрыла секрет стройности

Блогерша Оксана Самойлова рассказала, что ради стройности не ограничивает себя в питании
Мария Винар

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшая жена рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн), блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова раскрыла секрет стройности. О своем рационе и тренировках она рассказала в шоу «Вопрос ребром».

Бизнесвумен объяснила, что после рождения первого ребенка постоянно прибегала к физическим нагрузкам. «До этого у меня не было такой фигуры, как после первых родов. Я взяла себя в руки, привела себя в нужную мне форму и потом дальше на протяжении всей жизни ее поддерживаю», — призналась она.

При этом в питании Самойлова себя не ограничивает. По ее мнению, все запреты находятся в голове. «Я могу съесть бургер, торт... Вообще, все что угодно. Из-за того, что у меня нет запретов, кортизол понижен. Я отрежу себе кусочек и наемся», — пояснила знаменитость.

В июне пластический хирург Софья Абдулаева высказалась о слухах про новую пластику Самойловой.

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