Хирург высказалась о слухах про новую пластику Оксаны Самойловой

Хирург Абдулаева: Нос Оксаны Самойловой мог измениться из-за филлеров

Пластический хирург Софья Абдулаева высказалась о слухах про новую пластику российской блогерши и бизнесвумен Оксаны Самойловой. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».

Отмечается, что пользователи сети заподозрили инфлюэнсершу в ринопластике из-за внешности на последних роликах. Однако, по словам врача, достоверные выводы по подобным видео сделать сложно. Она предположила, что знаменитость не прибегала к хирургическому вмешательству, а могла выглядеть по-другому из-за фильтров и макияжа.

Кроме того, внешние изменения могли быть связаны с косметологическими манипуляциями. «Контурная пластика филлерами действительно способна визуально изменить форму носа: слегка приподнять кончик, сгладить неровности спинки, улучшить профиль. Однако филлеры не укорачивают нос анатомически. Они создают оптическую иллюзию более компактного или вздернутого носа за счет перераспределения объемов. Если нос внезапно выглядит короче на свежих фото, это может быть связано как с косметологической коррекцией, так и с особенностями съемки», — заявила Абдулаева.

Ранее в июне Оксана Самойлова в откровенном образе и с сумкой-козой в руках получила премию журнала Voice.