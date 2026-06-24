Оксана Самойлова в откровенном образе и с сумкой-козой в руках вышла на сцену

Блогерша Оксана Самойлова в откровенном образе и с козой в руках получила премию Voice

Российская блогерша Оксана Самойлова в откровенном образе и с сумкой-козой в руках получила премию журнала Voice. Кадры опубликованы в Telegram-канале издания.

Для выхода на сцену знаменитость выбрала укороченный черный топ из кожи и юбку-карандаш с заниженной талией, которая подчеркивала плоский живот.

При этом в руках бывшая жена рэпера Джигана держала плюшевый аксессуар в виде мягкой игрушки. Образ дополнил макияж с графическими стрелками.

Ранее в июне Оксана Самойлова снялась для обложки международного журнала.