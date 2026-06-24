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11:32, 24 июня 2026Ценности

Оксана Самойлова в откровенном образе и с сумкой-козой в руках вышла на сцену

Блогерша Оксана Самойлова в откровенном образе и с козой в руках получила премию Voice
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал VOICE

Российская блогерша Оксана Самойлова в откровенном образе и с сумкой-козой в руках получила премию журнала Voice. Кадры опубликованы в Telegram-канале издания.

Для выхода на сцену знаменитость выбрала укороченный черный топ из кожи и юбку-карандаш с заниженной талией, которая подчеркивала плоский живот.

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При этом в руках бывшая жена рэпера Джигана держала плюшевый аксессуар в виде мягкой игрушки. Образ дополнил макияж с графическими стрелками.

Ранее в июне Оксана Самойлова снялась для обложки международного журнала.

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