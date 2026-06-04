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11:24, 4 июня 2026Ценности

Оксана Самойлова снялась для обложки международного журнала

Российская блогерша Оксана Самойлова снялась для британского журнала Meri & Rime
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)
СюжетКаннский кинофестиваль

Фото: Ami Pandey / Meri & Rime

Российская блогерша Оксана Самойлова снялась для обложки международного журнала Meri & Rime. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) британского издания.

На размещенном снимке 38-летняя бизнесвумен позировала на камеру в голубой шубе из мехового материала. При этом она приспустила изделие, оголив одно плечо. Стилисты распустили ее волосы, а визажисты нанесли яркий макияж с графическими стрелками и тенями в тон образу.

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