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14:59, 29 июля 2026 (обновлено: 15:06, 29 июля 2026)Бывший СССРЭксклюзив

Раскрыта игра Зеленского в отношении членства Украины в НАТО

Политолог Глазунов: Зеленский понимает причины, почему Украину не зовут в НАТО
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский понимает причины, почему Украину не хотят приглашать в члены НАТО, но он продолжает эту игру для привлечения внимания, рассказал политолог Олег Глазунов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее Зеленский заявил, что Киеву непонятно, почему Украине все еще не предложили членство в НАТО. Он добавил, что в Киеве членство в альянсе также считают одним из условий послевоенных гарантий Украине.

Политолог отметил, что Украина для Европы — это инструмент, с помощью которого пытаются раскачать ситуацию в России. Он добавил, что если Украина вступит в НАТО, это будет значить, что ей предоставляется гарантия по безопасности и все европейские страны втянутся в конфликт с Россией.

«Но Европа не будет сражаться за Украину. Поставлять оружие на Украину — это да. Зеленский об этом знает, но в очередной раз пытается изменить ситуацию. Может, думает, что чем больше он будет просить, тем Украину быстрее примут. Однако ни в Евросоюз, ни в НАТО Украину не возьмут, как бы Зеленскому ни хотелось и как бы он ни пытался напоминать об этом», — объяснил Глазунов.

Владимир Зеленский 28 июля прибыл в США для участия в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Перед этим он встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. По словам украинского президента, стороны обсудили производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

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