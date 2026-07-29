Убыток ушедшей из России компании превысил 100 миллионов долларов

Bloomberg: Убыток Electrolux во II квартале превысил 100 миллионов долларов

Во II квартале 2026 года операционный убыток компании Electrolux составил 1,01 миллиарда шведских крон (104 миллиона долларов). Об этом сообщило Bloomberg.

Однако этот результат оказался вдвое меньше, нежели полагали аналитики агентства. После этого акции Electrolux подскочили сразу на 21 процент. Это оказалось самым большим ростом за полгода.

Ранее этот производитель посудомоечных машин и микроволновых печей объявил о мерах по повышению эффективности, а также о привлечении капитала почти в миллиард долларов. Так Electrolux надеется компенсировать убытки на североамериканском рынке, пострадавшем от американских пошлин. В целом компания по-прежнему пессимистично оценивает свои перспективы в Северной Америке, где сохраняется слабый спрос.

Весной 2025 года Electrolux сократила 1719 человек на ряде своих заводов в Италии. В качестве причин таких шагов, компания назвала слишком большие затраты на сырье, энергию и рабочую силу.