Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:50, 29 июля 2026 (обновлено: 15:57, 29 июля 2026)Экономика

Убыток ушедшей из России компании превысил 100 миллионов долларов

Bloomberg: Убыток Electrolux во II квартале превысил 100 миллионов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Во II квартале 2026 года операционный убыток компании Electrolux составил 1,01 миллиарда шведских крон (104 миллиона долларов). Об этом сообщило Bloomberg.

Однако этот результат оказался вдвое меньше, нежели полагали аналитики агентства. После этого акции Electrolux подскочили сразу на 21 процент. Это оказалось самым большим ростом за полгода.

Ранее этот производитель посудомоечных машин и микроволновых печей объявил о мерах по повышению эффективности, а также о привлечении капитала почти в миллиард долларов. Так Electrolux надеется компенсировать убытки на североамериканском рынке, пострадавшем от американских пошлин. В целом компания по-прежнему пессимистично оценивает свои перспективы в Северной Америке, где сохраняется слабый спрос.

Весной 2025 года Electrolux сократила 1719 человек на ряде своих заводов в Италии. В качестве причин таких шагов, компания назвала слишком большие затраты на сырье, энергию и рабочую силу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В офисе Зеленского раскрыли сроки введения «адских санкций» США против России
    Человек погиб при падении лифта в Москве
    Публикация фейков довела российского экс-учителя до суда
    В России высказались о знаках для Москвы на переговорах Трампа и Зеленского
    После атаки БПЛА в российском городе за 1500 километров от границы заметили столб дыма
    Принцип работы глушителя ВС России спутников Starlink объяснили
    Трамп анонсировал новые удары по Ирану
    Пашинян высказался о поздравлении от Путина
    Врач объяснила изменения во внешности 49-летнего Николая Баскова
    Убыток ушедшей из России компании превысил 100 миллионов долларов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok